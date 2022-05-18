حالة الطقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 29 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، طقسا حارا مع ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المدن والمراكز، كما تكونت الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة «الزراعي والصحراوي»، وهو ما حذرت معه الجهات المعنية بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

طقس اليوم الأربعاء في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حار نهاراً ولطيف ليلاً، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً، كما أوضحت الأرصاد أن غداً الخميس يشهد تكوّن شبورة مائية صباحاً، ونشاط للرياح أحياناً، وطقس غائم جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تسجل درجات الحرارة المتوقعة لغد الخميس، العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وسجلت درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم، 32 للعظمى في القاهرة و19 درجة للصغرى، بينما سجلت العظمى بالإسكندرية 28 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

فيما سجلت درجات الحرارة العظمى في مطروح 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية، وسوهاج العظمى بلغت 36 درجة وسجلت الصغرى 22 درجة، وفي قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر، من الشبورة المائية، موضحة أن المحافظات تشهد تكوّن شبورة كثيفة تعمل على حجب الرؤية في الساعات الأولى من اليوم.