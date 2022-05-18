وزير الطيران المدني يتفقد تحديث أسطول الخدمات الأرضية

تفقد محمد منار وزير الطيران المدني الأسطول الحديث من السيارات التي انضمت مؤخرًا إلى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والبالغ عددها 31 سيارة مختلفة الأنواع من إجمالي 64 سيارة متعاقد عليها، التي من المقرر استلامها بالكامل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

تحديث أسطول الخدمات الأرضية

جاء ذلك في ضوء استراتيجية التحديث والتطوير، التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تحسين الخدمات في مختلف المجالات بقطاع الطيران.

وكان في استقباله بمقر شركة مصر للطيران عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعمرو نبيل رئيس شركة الخطوط الجوية، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

تحديث وتطوير الأسطول البري

وخلال الزيارة، استمع وزير الطيران إلى خطة الشركة واستمرارها نحو تحديث وتطوير أسطولها البري وسيارات ومعدات الخدمات الأرضية، التي شملت تحديث أتوبيسات نقل العاملين وسيارات نقل الركب الطائر من وإلى المطار، بالإضافة إلى سيارات «ميني باص» وأخرى «بيك آب» لخدمة قطاع التشغيل بالقاهرة والمحطات الداخلية وكذلك الورش الفنية بقطاع الدعم الهندسي بالمبنى الجديد لشركة الخدمات الأرضية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة،

وأشاد وزير الطيران باستمرارية خطة التطوير والتحديث التي تحرص الشركة الوطنية مصر للطيران على تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المخطط مسبقاً وهو ما ظهرت آثاره الإيجابية بتحديث أسطولها الجوي والبري بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملاء مصر للطيران.

وأضاف وزير الطيران، أنَّ التحديثات تؤكّد حرص قطاع الطيران المدني على تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة فى مختلف المجالات، رغم التحديات التي واجهتها صناعة النقل الجوى على الصعيد العالمي خلال الفترة الماضية.