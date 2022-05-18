تحذير مهم لمستخدمي هواتف آيفون.. ثبتوا التحديث الآن

حذرت شركة «آبل» مالكي هواتف أيفون من تحديث أجهزتهم بعد الكشف عن أكثر من 25 مشكلة أمنية على iOS.

ودفعت «آبل» أحدث إصدار لها iOS 15.5، في محاولة لحماية مستخدمي هواتف آيفون من الهجمات الإلكترونية المحتملة، إذ يمكن أن تسمح العديد من الأخطاء لأحد التطبيقات بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وهي تقنية يستخدمها المتسللون لتشغيل مهام مراوغة على هاتف الضحية، والتسلل لسرقة البيانات، إذ يجرى البحث عن معظم نقاط الضعف من قبل خبراء خارجيين وباحثين مجهولين، بحسب «ذا صن» البريطانية.

تعليمات برمجية عشوائية

ويرجع السبب وراء إدراج Apple في قوائم كثيرة بشكل روتيني، أنها تحتفظ بسر حراسة مشددة للعثور على إصلاح، ولمنع المحتالين عبر الإنترنت من الاستفادة منهم أكثر من ذلك.

وقالت شركة أبل، إنه من أجل حماية عملائنا لا تفصح Apple عن مشكلات الأمان أو تناقشها أو تؤكدها لأخذ إجراء تحقيق وتوفر تصحيحات أو إصدارات، لكن آخر تحديث لنظام iOS لم يكن كله متعلقًا بقضايا الأمان.

تعديلات ملحوظة على السطح

وأجرت الشركة بعض التعديلات الملحوظة على السطح وإن كانت صغيرة جدًا، من بينها أزرار الطلب والإرسال الجديدة التي تمت إضافتها إلى Apple Wallet، كما تم تصميم هذا للسماح للمستخدمين بطلب الأموال أو تحويلها بشكل أسرع باستخدام الرسائل باستخدام بطاقة Apple Cash.

ويطرح التحديث على مالكي آيفون تلقائيًا ولكن يمكنك إجباره على التنزيل والتثبيت على الفور من خلال الانتقال إلى الإعدادات، متبوعًا بـ«حول»، ثم تحديث البرنامج.