توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ110 ألف منزل بأسوان

تواصل وزارة الاتصالات تطوير أعمال البنية التحتية في القرى المسجلة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان، وانتهت الوزارة من تنفيذ 1000 برج محمول لتقوية خدمات الاتصالات والانترنت، ويجرى خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات فى قرى المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظة منها توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 110 الف منزل، بالإضافة إلى توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى مليون منزل بقرى المبادرة، والانتهاء من تطوير 900 مكتب بريد فى نهاية العام مع تزويدها بماكينات الصراف الآلى.

بروتوكول تعاون بين الاتصالات ومحافظة أسوان

وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان والتى تقع فى مراكز إدفو، ومراكز نصر النوبة، ومراكز كوم أمبو.

وتشارك وزارة الاتصالات في تنفيذ المبادرة من خلال أربعة محاور رئيسية هى توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات من خلال إنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الالياف الضوئية، وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة بمستويات جودة فائقة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.