«مياه سوهاج» تطلق حملة طرق الأبواب بطما لتوعية المواطنين بـ«حياة كريمة»

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، حملة توعوية لأهالي قريتي كوم العرب والعزبة المستجدة بمركز طما، بهدف توعية المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة في محافظة سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري والتي يتم تنفيذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم خلال حملة طرق الأبواب توعية الأهالي بالقريتين بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، كما تم دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة وطرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

تجديد عربات الونش والكسح بمياه سوهاج

وفي سياق آخر، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بتجديد وإحلال عربات الونش والكسح بالشركة للمساعدة في القيام بمهام الشركة وتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بسوهاج.