محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة بلالين

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة «بلالين».

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للأغنية، وعلق عليه: «أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي.. النهاردة الساعة 7 مساءً حصريا على أنغامي كل صيف وأنتم طيبين.. الثقة في الله نجاح».

محمد رمضان وحفل الأردن

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن الشهر المقبل، وروج له منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر محمد رمضان بوستر الحفل، وعلق عليه: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل».

أحداث مسلسل المشوار

وتألق الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، الذي شاركه بطولته عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ودارت الأحداث حول ماهر وزوجته ورد، حيث يضطران إلى ترك بلدهما بسبب مطاردتهما من قبل رجل أعمال، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.