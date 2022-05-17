محمد رمضان لاعب فنون قتال مختلطة في «نمبر وان».. والجمهور: «بتقلد العوضي»

دخل الفنان محمد رمضان المراحل النهائية لتنفيذ فيلمه الجديد «نمبر وان» مع المخرج ياسر سامي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أعلنه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويجسد محمد رمضان شخصية لاعب فنون قتالية مختلطة «MMA»، ومن المقرر تصوير أجزاء منه في مصر، ومشاهد أخرىى في دولة أجنبية لم يتم الاستقرار عليها بعد، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب لتصوير هذه المشاهد فيها.

فيلم البلدوزر لأحمد العوضي

وأثار تجسيد محمد رمضان لشخصية لاعب فنون قتال مختلطة تساؤلات الجمهور، خاصة وأن الفنان أحمد العوضي أعلن تقديمه لفيلم بعنوان «البلدوزر» قبل أشهر عدة، والذي يتعرض فيه لنفس اللعبة.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان بتقليد أحمد العوضي، حيث كتب أحد الأشخاص: «بتقلد العوضي»، فيما كتب آخر: الدور أنسب للعوضي مش عايزة كلام طبعاً مع احترامي لمحمد رمضان.

محمد رمضان: سينمات الوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري

وأعلن محمد رمضان مشروع فيلمه الجديد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر مقطعًا مصورًا في أثناء ممارسته الرياضة، وعلق عليه قائلًا: «بسم الله توكلنا علي الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر»، مضيفًا: «سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري».

آخر أعمال محمد رمضان في الدراما

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «المشوار» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسي، بيومي فؤاد، كارولين خليل، ثراء جبيل، محسن منصور، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.