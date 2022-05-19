الأب بطرس دانيال عن دلال عبدالعزيز: كانت محبوبة للغاية وصاحبة مواقف إنسانية

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إن الدورة المقبلة من مهرجان المركز، اهتمت بتكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز؛ إذ تتصادف ذكرى رحيل الأول مع موعد انطلاق النسخة الـ70 من فعاليات المهرجان، في 20 مايو الجاري، ومن المقرر أن تحضر ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم لتسلم التكريم.

وأوضح الأب بطرس دانيال في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالرغم من رحيل عدد كبير من النجوم على مدار العام الماضي، إلا أن وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز آثارت حالة واسعة من الحزن في الشرع المصري، وأحدثت حالة من الفراغ على الساحة الفنية؛ إذ كان للثنائي بصمة هامة لا يمكن إنكارها.

الأب بطرس دانيال: دلال عبد العزيز كانت تحرص على زيارة الفنانين المرضى

وقال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن كانت هناك علاقة مميزة تجمعه بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز؛ إذ كانت تسعى دائما لزيارة الفنانين المرضى بداية من مديحة يسري ونادية لطفي ويوسف داود، مشيرا إلى أنه «كان لي شرف التعامل مع سمير غانم ودلال عبدالعزيز عن قرب، كانت لهم أعمال خيرية ومواقف إنسانية عديدة كنا نحتفل بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم ونزوره في وجودهما؛ إذ كانت ظروفه الصحية صعبة في ذلك الوقت».

وأضاف: «تعاملت مع دلال عبدالعزيز عن قرب عندما شاركت في عضوية لجنة تحكيم إحدى دورات مهرجان المركز الكاثوليكي.. كانت محبوبة للغاية وأسلوبها بسيط مع كل الناس سواء في الوسط الفني أو خارجه».

تكريم 6 مبدعين في «الكاثوليكي للسينما»

ويكرم المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ70 مجموعة كبيرة من المبدعين في مختلف المجالات الفنية، من بينهم الإعلامية درية شرف الدين، الفنانين: محمد صبحي، هاني شاكر، أحمد عبد العزيز، إلهام شاهين والمخرج مجدي أحمد علي.