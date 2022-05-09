دلال عبد العزيز تُشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم «تسليم أهالي»

تطل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، على جمهورها، في موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، يوليو المُقبل، من خلال فيلم «تسليم أهالي»، والذي انتهت من تصويره قبل وفاتها بفترة، حيث رحلت عن عالمنا في أغسطس الماضي.

بدء التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى

بدوره، أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنّ فيلم «تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم، سيُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى بجانب مجموعة أخرى من الأفلام التي تدور في إطار الأكشن والكوميديا.

وأوضح محمود الدفراوي، أنه بدأ التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى، منذ أيام، استعدادا لهذا الموسم بشكلٍ جيد، لاسيما وأنّه سيضم مجموعة من الأفلام القوية ونجومٍ متميزين يحظون بجماهيرية كبيرة.

تفاصيل فيلم تسليم أهالي.. آخر أعمال دلال عبد العزيز

فيلم «تسليم أهالي»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وعبد الله مشرف، وأحمد فتحي، بجانب ظهور الفنانة لوسي كضيفة شرف، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

تسليم أهالي.. ثاني أعمال دلال عبد العزيز السينمائية بعد وفاتها

يُذكر أنّ فيلم تسليم أهالي، هو العمل الثاني للفنانة دلال عبد العزيز، الذي يُعرض بعد وفاتها، وذلك بعد فيلم فرق خبرة، الذي طُرح بدور العرض في نوفمبر الماضي، وشاركت فيه مع محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وسينتيا خليفة، من تأليف وإخراج شريف نجيب.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا.