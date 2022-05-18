نجل عبد الرحمن أبو زهرة: «أبويا دخل العناية المركزة 4 مرات في شهرين»

استعاد الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ذكريات والده مع المسرح، لا سيما أنه كان مُرتبطًا بخشبة المسرح، وحريصًا على الوقوف عليها حتى سنواتٍ قريبة، رغم تجاوزه سن الثمانين من عمره.

كان يقف على المسرح بمنتهى الروعة في الأداء

وكتب نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «زي النهاردة من 7 سنوات، أبويا عرض مسرحية ابن بطوطة في مدينة عمان.. من 7 سنوات بابا كان 81 سنة، وكان يقف على خشبة مسرح الأوبرا السلطانية في سلطنة عمان، يصول ويجول بمنتهى الروعة في الأداء باللغة العربية الفصحى وذاكرة رائعة لإلقاء حتى أشعار بالفصحي».

صعب نشوفه دلوقتي في هذه الحالة

أضاف نجل عبد الرحمن أبو زهرة: «من الصعب إننا نشوفه دلوقتي في هذه الحالة، من دخول وخروج من العناية المركزة للمرة الرابعة خلال أكثر من شهرين»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، واستعادة حياته بشكلٍ طبيعي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد تعرض لوعكة صحية شديدة، قبل شهرين تقريبًا، تردد بسببها على المستشفيات، حيث سقط مغشيًا على الأرض ليفقد بعدها الوعي، وتضطر وقتها أسرته لنقله إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، وبعد أيام أعلنت عن تراجع حالته الصحية لتنقله إلى مستشفى آخر.

وكانت مصادر مقربة من أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن حالة الفنان في خطر وغير مستقرة، خاصة مع تقدم عمره.