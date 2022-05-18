عبد الرحمن أبو زهرة حالته خطرة.. وأسرته: ادعوا له

ما زال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يشهد عدم استقرار في حالته الصحية، حيث إنه خرج من المستشفى منذ أيام، ولكن حالته كانت غير مستقرة، وترددت أنباء بشان عودته من جديد إلى المستشفى ولكنه أهله رفضوا كشف التفاصيل.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لـ «الوطن»، إن حالة الفنان في خطر وغير مستقرة، خاصة مع تقدم عمره، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، خاصة أنه تعرض لأكثر من وعكة صحية خلال الفترة الماضية .

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء لوالدها

وقالت سحر ابنة عبد الرحمن أبو زهرة في تصريح مقتضب لـ «الوطن»، «ادعوله»، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل خروجه أم بقائه في المستشفى، مؤكدة أنها تفضل أن تكون أسرته بجانبه خلال هذه الفترة بعيداً عن التصريحات الصحفية والتلفزيونية .

وقرر أبناء الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، عدم إدلاء أي منهم بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية خاصة بحالة والدهم الصحية، والتركيز خلال الفترة الحالية فقط على حالته الصحية ومتابعتها بشكل مستمر.

آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مسلسل «موضوع عائلي»، وهو من بطولة من الفنان محمد شاهين، والفنانة الشابة رنا رئيس التي قدمت دور ابنة ماجد الكدواني، وبمشاركة كل من سماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي مع مشاهد كوميدية.