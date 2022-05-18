الشاب خالد يُقاضي المنتج وليد منصور: «مش راضي يديني باقي فلوسي»

يعتزم الشاب خالد، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنتج والموزع وليد منصور، خلال الأيام القليلة المُقبلة، زاعمًا بأنه لم يتقاضَ باقي مستحقاته المالية مقابل حفله الأخير بالقاهرة، في شهر سبتمبر الماضي.

مصر بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي

وأصدر الشاب خالد، بيانًا صحافيًا، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصـر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي.. بتاريخ 2021/9/11 تعاقدت على إقامة حفل غنائي فيأحد الفنادق، وتم التعاقد مع شركة تالنت دبيلو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان، وشهرته المنتج وليد منصور».

لم أحصل على أجري كاملًا المتفق عليه من المنتج

وأضاف الشاب خالد: «تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه من المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل وليد منصور، و بالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه».

لم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى

وتابع الشاب خالد: «لم يقم بتحويل باقي المبلغ المتبقي ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم إلتزام بالعهود، ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى.. لذلك قررت اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه».

وأشار الشاب خالد، إلى أنّ «تقدمت بشكوي لنقابة المهن الموسيقية بدون جدويى، حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا والله الموفق والمستعان».