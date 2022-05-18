آخر مهلة لتحديث البيانات وتسجيل رقم الهاتف باسم صاحب البطاقة التموينية

البطاقات التموينية من أهم ما يشغل بال محدودي ومتوسطي الدخل الذين يهتمون بكل قرار جديد يخصها، ومع مناشدة وزارة التموين، للمواطنين بتحديث بطاقاتهم التمونية وتسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، وإعلان مهلة لاستكمال ذلك الإجراء، يتساءل البعض عن آخر موعد للتحديث.

آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف وتحديث البطاقات

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية يونيو المقبل.

وجاء قرار مد فترة مهلة تحديث البيانات لمن تلقوا رسالة ببون الصرف بالتحديث، من أجل التيسير على المواطنين في تقديم أرقام هواتفهم المحمولة إلى مكاتب التموين ومنع التكدس.

وتستعرض «الوطن» أبرز الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل الخط المحمول باسم صاحب البطاقة التموينية في شركات الاتصالات المختلفة.

خطوات تسجيل خط الهاتف باسمك

- عليك التوجه لفرع شركة المحمول التابع لها، ومراجعة بيانات خطك أو من خلال الاتصال بخدمة عملاء شركة المحمول.

- بعد مراجعة البيانات والتأكد أن الخط الذي تستخدمه غير مسجل باسمك، يمكنك شراء خط جديد وتسجيله باسمك، أو يمكنك أن تحول الخط الذي تستخدمه باسمك عن طريق تقديم طلب تسجيل الخط باسمك، ثم قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، والإجابة عن الأسئلة التي سيجري توجييها لك، مثل ما هي آخر أرقام قمت بطلبها، وآخر شحن رصيد قمت بتحويله عليه، وذلك من أجل التأكد من استخدامك للخط.

- بعدها سيجري توقيع عقد مع الشركة وتسجيل رقم خط المحمول باسمك بموجب بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

الأوراق المطلوبة لتسجيل خط باسمك وتحديث بطاقة التموين

1- صور بطاقة صاحب البطاقة التموينية.

2- صورة البطاقة التموينية الخاصة بك.

3- رقم الخط المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

4- ورقة صرف الخبز التي ظهر عليها الرسالة.