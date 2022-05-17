مصدر: تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين شرط الحصول على الخدمات

شدّد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين باسم رب الأسرة، ليتمكن المستفيد من إجراء الخدمات التموينية لاحقا، سواء تم طلب الخدمة من مكاتب التموين أو الخدمات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ المواطنين أصحاب البطاقات للتعليمات المدونة في رسالة بون صرف الخبز بتسجيل رقم الهاتف باسم رب الأسرة حتى 30 يونيه.

كيفية تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين، مشترطة أن يقوم رب الأسرة فقط بهذا الإجراء وليس أحد الأفراد المستفيدين على البطاقة، وتتمثل طريقة التسجيل فيما يلي:

1 - التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحافظة صدور بطاقة التموين وتسجيل رقم موبايل بشرط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة «فودافون أو اتصالات أو أورنج أو we».

2 - في حال عدم امتلاك صاحب البطاقة رقم موبايل مسجل باسمه، عليه التوجه أولا إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل جديد ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين.

3 - التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة وتقديم رقم الموبايل المسجل.

4 - تقديم صورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين مع رقم الموبايل المُسجل مرفقا به صورة من بون صرف الخبز الذي تسلم عليه رسالة التسجيل.

ضبط منظومة الدعم التمويني

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، ضبط منظومة الدعم التمويني، من خلال تحديث قاعدة بيانات الأفراد المدرجين عليها والبالغ عددهم 72 مليون مواطن يستحقون صرف الخبز اليومي، ويستحق منهم 64 مليون مواطن صرف التموين الشهري، ومقيدين على 23 مليون بطاقة تموين.