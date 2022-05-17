عاجل.. فتح رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022

فتح موقع دعم مصر الرسمي، منذ قليل، رابط تسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022، وذلك تسهيلا على المواطنين في عملية تسجيل رقم التليفون على البطاقة التموينية، كإجراء بديل عن الذهاب للمكاتب التموينية والتي تستقبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل أرقام الهاتف المحمول على البطاقة حتى يوم 30 يونيه المقبل.

شروط تسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022

وحتى يتم تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر بنجاح، يشترط الموقع أن يكون رقم المحمول أو الموبايل مسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات الاتصالات الأربعة: فودافون أو اتصالات أو أرونج أو we.

خطوات تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

تتتمثل الخطوات الصحيحة في تسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر في التالي:

1 - فتح متصفح جوجل العالمي.

2 - الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

3 - اختيار خدمة "تسجيل رقم المحمول" التي تم تفعيلها منذ قليل على لينك الموقع.

4 - تدوين رقم البطاقة التموينية.

5 - كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

6 - في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في احدى شركات الاتصالات يتم التسجيل بنجاح، أما في حال عدم تطابق رقم الموبايل مع اسم صاحب البطاقة التموينية تفشل عملية التسجيل لحين إتمام تسجيل رقم موبايل باسم صاحب بطاقة التموين.

7 - في حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر الرسالة التالية: