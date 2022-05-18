ماذا تفعل الزوجة في حال سفر الزوج المسجل باسمه بطاقة التموين وهاتفه؟

أقرت وزارة التموين حتمية إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، لتحديثها باسم رب الأسرة أو صاحب البطاقة، منوهة لضرورة التوجه إلى مكتب التموين بنطاق المحافظة الصادر منها بطاقة التموين لإتمام عملية الإضافة، وعليه قد يجد البعض صعوبة في تطبيق القرار وتحديدًا الزوجات اللاتي يسافرن أزواجهن للخارج وبطاقة التموين باسمه فتجد الزوجة أن هناك أزمة تتمثل في صعوبة الحصول على رقم هاتف باسم الزوج كونه خارج البلاد لتحديث البطاقة بدلا منه.

وعليه، توجهت إحدى السيدات لإحدى شركات المحمول الشهيرة عبر قناتها على «يوتيوب» باستفسار بهذا الشأن تقول فيه: «ينفع أخد خط باسم جوزي لأنه مسافر مش موجود عشان أحدث بطاقة التموين؟».

ومن جهتها أجابت شركة المحمول قائلة: «لازم يكون موجود بنفسه أو يكون متاح معاكى توكيل عام رسمي منه مذكور فيه ( مسموح بالتعامل مع شركات الاتصالات)» .

وأضافت الشركة، أن سعر الخط الجديد على نظام الكارت 85 جنيها بدون باقة، سعر الخط الجديد على نظام الفاتورة 200 جنيه، مشيرة إلى أنه يمكن شراء أي خط جديد من أقرب فرع من الفروع.

وكانت قد نوهت وزارة التموين في وقت سابق عن خطوات وإجراءات إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين لمن لم يمتلك خط محمول باسمه وهي أن يقوم المستخدم بالتوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم رقم الموبايل المسجل وصورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الخارجية كانت قد أقرت مد مهلة تسجيل رقم الموبايل حتى 30 يونيو المقبل، وذلك منعا لتكدس وازدحام المواطنين أمام مكاتب التموين على نطاق جميع المحافظات.