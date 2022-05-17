على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن رابط دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022، وذلك بعدما أتاحت الوزارة للمواطنين فرصة تسجيل رقم الهاتف عبر البوابة بدلا من الذهاب إلى المكاتب التموينية، على أن تكون هناك مهلة لتسجيل الرقم عبر المنصة، ليستمر التسجيل حتى 30 يونيو المقبل.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير رابط دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022، وفق موقع دعم مصر وجاءت كالتالي:

رابط دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022

- يقوم الراغب في تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين من المواطنين بالدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــــــــــــــا.

- يقوم المواطن بالضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم المحمول، والموجودة أعلى منتصف الصفحة الرئيسية لموقع دعم مصر.

- بعد الضغط على تلك الأيقونة، تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات البطاقة التموينية، التي تتمثل في رقم البطاقة التموينية.

- يقوم المواطن بالضغط على «التالي» بعد إدخال رقم البطاقة، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل «اسم صاحب البطاقة، عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وبياناتهم».

- يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة لذلك، ليجري على الفور إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

- ثم بعد ذلك إدخال الكود المرسل لتأكيد الرقم.

- ثم الضغط على تسجيل حتى يجري تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة عبر الموقع.

وكانت قد أوقفت وزارة التموين، تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، ليجري تسجيله في مكتب التموين منذ فترة، ولكن اليوم جرت إتاحة الخدمة عبر موقع دعم مصر، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى يوم 30 يونيو المقبل.