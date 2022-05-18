«متشائم مسيطر بصباص» صفات يجب ألا توجد في «شريك الحياة»

قالت الإخصائية النفسية سمر كشك، إن أصعب شخصية يمكن الارتباط بها هي شخصية «المسيطر» لأنه لا يتيح للطرف الآخر الحديث وفرصة التعبير عن نفسه، وهذا الشخص لا يمكن أن يتم الارتباط به لأنه متغير الرأي أيضا، لافتة إلى أن الشخص العنيد أيضا من الصفات التي يصعب تقبل وجودها في الطرف الآخر.

صفة يمكن حلها

وأضافت كشك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC »، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن شريك الحياة الذي يضحك كثيرا يمكن نصحه وتجاوز هذه الصفة، ولكن الخيانة والبخل و«البصبصة» من الصفات التي لا يمكن تغييرها.

صفة صعب التعايش معها

وأوضحت الإخصائية النفسية، أن من أسوأ الشخصيات هي الشخصيات الاتكالية وهذه الصفات تظهر مع السنين ولا يمكن قياسها بسرعة لذا يجب التدقيق فيها لأنه لا يمكن أن يتحمل طرف واحد كل شيء، مؤكدة أن الشخص الذي يريد الارتباط يحاول تغيير صفاته إلى الأفضل ولكن الاستمرار في العند من أي طرف يؤدي للانفصال.

الزوج صاحب العين الزائغة

وأشارت الإخصائية النفسية إلى أن الزوج صاحب العين الزائعة زوجته تكون مرهقة لأنها تحاول دائما أن تكون أفضل كل فترة لأنها تريد أن تعجبه، مؤكدة أن العين الزائغة تعد طبعا لا يمكن تغييره، لافتة إلى أن هناك صفة لا يمكن تحملها وهي التشاؤم لأن شريك الحياة المتشائم يصعب العيش معه وقد يصيب الآخر بالاكتئاب والانهيار.