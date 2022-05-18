رسوم فتح حساب توفير في البنوك.. «حافظ على تحويشة العمر»

في ظل الحديث عن «المستريح» وانتشار قصص النصب، يتجه الناس إلى البنوك لفتح حسابات توفير في البنوك المختلفة، من أجل حفظ الأموال بطرق آمنة.

ومع بدء البنوك تطبيق الرسوم على حسابات التوفير بعد فترة من الإعفاء من الرسوم ضمن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، تقدم «الوطن» فيما يلي رسوم فتح حساب توفير في بعض البنوك.

رسوم فتح حساب في البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى لفتح الحساب في البنك الأهلي المصري 1000 جنيه، وتصل مصاريف فتح الحساب إلى 84 جنيهًا، وتبلغ مصاريف كارت الخصم المباشر نحو 50 جنيهًا.

وتبلغ مصاريف دورية كشف الحساب كل 3 أشهر نحو 75 جنيهًا.

رسوم فتح حساب في بنك القاهرة

تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك القاهرة نحو 1000 جنيه، بينما تبلغ قيمة مصاريف فتح الحساب نحو 40 جنيهًا، ومصاريف كارت الخصم المباشر نحو 40 جنيهًا.

وتبلغ قيمة مصاريف دورية كشف الحساب كل 3 أشهر نحو 55 جنيهًا.

رسوم فتح حساب في بنك مصر

تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك مصر نحو 1500 جنيه، وتبلغ مصاريف فتح الحساب نحو 30 جنيهًا.

وتصل مصاريف دورية كشف الحساب إلى 55 جنيهًا كل 3 شهور.

رسوم فتح حساب في بنك الإسكندرية

الحد الأدنى لفتح الحساب في بنك الإسكندرية تصل إلى 1000 جنيه.

مصاريف فتح الحساب نحو 30 جنيهًا.

تصل مصاريف كارت الخصم المباشر إلى 75 جنيهًا.

تبلغ قيمة مصاريف دورية كشف الحساب نحو 30 جنيهًا.

مصاريف فتح حساب في البنك التجاري الدولي

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 20 ألف جنيه، و30 جنيها لمصاريف فتح الحساب، وتبلغ دورية كشف الحساب نحو 70 جنيها كل 3 شهور.