شروط ومزايا فتح حساب جاري ببنك الإسكندرية في 2022

شروط عدة يقرها بنك الإسكندرية لفتح حسابات بنكية التي تعد إحدى الباقات المتنوعة التى تقدمها للعملاء ومن بينها الحساب الجارية، إذ يقدم البنك فتح الحساب بأسعار ضئيلة كما يتيح الحساب فرصة الدخول على سحب 500 ألف جنيه جائزة نقدية كبري سنوية، وهو حساب جاري يسهل على الشركة عمليات السحب والايداع المتكررة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» شروط وتفاصيل فتح حساب جاري من بنك الإسكندرية في 2022 وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شروط ومزايا فتح حساب جاري ببنك الإسكندرية

ووفقا للبنك فإن هناك عدد من الشروط لفتح حساب جاري وهي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- إمكانية إصدار دفتر شيكات.

- تقديم جوائز نقدية وهي 5000 جنيه جائزة ربع سنوية و500000 جنيه جائزة كبري سنوية.

- إمكانية فتح الحساب بالعملات الأجنبية.

- كما تتيح الباقة للعملاء الحصول علي العديد من المنتجات البنكية بتكلفة موحدة تدفع مرة واحدة عند الاشتراك في الباقة والتي تتيح للعملاء الحصول على بطاقة الخصم المباشر «بطاقة إنسباير للخصم المباشر»، خدمة الإنترنت البنكي، خدمة محفظتي.

الأوراق المطلوبة

ووضع بنك الإسكندرية أوراق محددة تقدم لدى البنك عند طلب فتح حساب جاري في 2022 وهي:

- النموذج الخاص بفتح الحساب.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

العملاء المستهدفون

- عملاء المشروعات الصغيرة الموتسطة «إجمالي المبيعات بحد أقصى 200 مليون جنيه».

- عملاء كبار الشركات «إجمالي المبيعات فوق 200 مليون جنيه».

يذكر أن بنك الإسكندرية يقدم برامج تمويل مختلفة لعملائه، مثل تمويل السيارة بضمان الوظيفة ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة والتمويل الشخصي والتمويل متناهي الصغر للأفراد والشركات.