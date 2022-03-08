احتفالا باليوم العالمي للمرأة، أعلن عدد من البنوك فتح الحسابات المصرفية للمواطنين بشكل مجاني، لذلك تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن طريقة فتح حساب مصرفي في البنوك المصرية، سواء من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك أو الكترونيًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، طريقة فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى المميزات، في السطور التالية:

شروط فتح حساب في البنك الأهلي

أن يمتلك المتقدم بطاقة رقم قومي سارية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما لفتح حساب مستقل، أو أن يكون الحساب تحت ولاية ولي الأمر.

طريقة فتح حساب مصرفي

إذا كنت ترغب في فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي، يجب اتباع الخطوات الآتية:

يتوجه الراغب في فتح حساب بنكي لأقرب فرع بنك أهلي.

الحصول على رقم خدمة عملاء.

إعطاء الموظف بطاقة الرقم القومي.

استلام استمارة فتح حساب وتسجيل البيانات الشخصية.

وضع المبلغ المراد في الحساب.

ويمكن أن تحصل على بطاقة فيزا بعد فتح الحساب بنحو أسبوعين تقريبًا.

طريقة فتح حساب مصرفي

وحتى تتمكن من فتح حساب مصرفي إلكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة البنك الأهلي على الإنترنت.

اختيار خدمة أفراد.

اختيار «افتح حسابك وأنت في مكانك».

قم بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالشخص.

يتم إرسال رمز OTP إلى رقم الهاتف المسجل، ويجب إدخاله في الخانة المخصصة.

يطلب منك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم مرتين.

إرسال رمز OTP إلى رقم البريد الإلكتروني مرة أخرى.

تظهر استمارة فتح الحساب، ادخل البيانات المطلوبة، وفي النهاية يكون أمام المتقدم خيارين؛ الأول هو زيارة أقرب فرع، أو زيارة موظف البنك.

وفي النهاية تقوم باختيار الاطلاع على الشروط والأحكام.

ويتم استقبال التفاصيل الخاصة بالحساب على البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله.

مع العلم أن تلك الخدمة متاحة للأفراد المصريين الذين تجاوزوا عمر الـ21، ولا يجوز أن تكون للقصر، ولا يمكن فتح الحساب إلكترونيًا باستخدام جواز السفر.