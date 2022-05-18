منصة «WATCh IT» تروج لمسلسلها الجديد ريفو: بين المزيكا والنوستالچيا

تستعد منصة «WATCH IT» لعرض أحدث أعمالها الدرامية، ويحمل اسم «ريفو»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ يُعد ثاني الأعمال الأصلية للمنصة، بعد مسلسل «تحقيق» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لمسلسل ريفو: قريبا بالأسواق

ونشرت منصة «WATCH IT»، البوستر الرسمي لمسلسل ريفو، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مُعلقة عليه: «ما بين المزيكا والنوستالچيا.. النجاح والفشل.. الحاضر والماضي.. رحلة ريڤو.. قريبًا بالأسواق».

أبطال مسلسل ريفو

مسلسل ريفو بطولة أمير عيد، مؤسس فريق كايروكي، وركين سعد، وحسن أبو الروس، وتامر هاشم، ومينا رضا النجار، وصدقي صخر، وسارة عبدالرحمن، وعمرو جمال ويوسف حشيش، ولم يعلن موعد عرضه النهائي عبر المنصة.

مسلسل ريفو، الذي سيُعرض عبر منصة «WATCH IT»، تدور أحداثه في إطار درامي حول النوستالجيا وأغاني فترة التسعينيات.

وكانت المنصة قد شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا، من أبرز ملامحه طرح المسلسل بجميع حلقاته دفعة واحدة، إذ إنها أتاحت الفرصة لمتابعيها لمشاهدة جميع حلقات المسلسل الواحد، مرة واحدة، دون انتظار طرح الحلقة بشكل يومي أو أسبوعي.

يذكر أنّ المنصة طرحت مؤخرًا مسلسل تحقيق، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وطارق عبدالعزيز وتارا عماد وخالد أنور، وغيرهم من النجوم الشباب.

تدور أحداث المسلسل حول رواية تحقيق تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس، ويبدأ البطل الرئيسي هشام خيري، في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت، ويبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحد مع كاتب الرواية.