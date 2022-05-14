الكبير أوي وجزيرة غمام يتصدران قائمة مشاهدات «Watch It»

أعلنت منصة واتش ات عن الأعمال الأكثر مشاهدة بين الأعمال المعروضة على المنصة، ورصدت المنصة الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة.

الكبير أوي 6

استطاع مسلسل الكبير أوي 6، تحقيق المركز الأول في المشاهدات عبر منصة واتش ات، والعمل من نوعية المسلسلات الكوميدية وقام ببطولته كل من أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد.

جزيرة غمام

في المركز الثاني جاء مسلسل جزيرة غمام، والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الصعيدية ويقوم ببطولته كل من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، أحمد أمين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

مكتوب عليا

أما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل مكتوب عليا لـ أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا والمسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية.

سوتس بالعربي

والمركز الرابع من احتله مسلسل سوتس بالعربي النسخة المصرية من المسلسل الأجنبي، ويقوم ببطولته آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داوود، تارا عماد، محمد شاهين ومن إخراج عصام عبد الحميد.

الاختيار 3

جاء الاختيار 3 في المركز الخامس، وهو من المسلسلات الملحمية والتي تحدثت عن فترة حكم الإخوان وحتى بيان 3 يوليو، والمسلسل تصدر الترند رقم 1 طوال شهر رمضان في المنصة أو على محركات البحث جوجل والسوشيال ميديا.

راجعين يا هوى:

في المركز السادس جاء المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام ببطولته كل من خالد النبوي، نور، أنوشكا.

العائدون

في المركز السابع جاء مسلسل العائدون لـ أمينة خليل وأمير كرارة ومحمود عبد المغني.

في بيتنا روبوت 2

المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت 2 استطاع أن يحتل المركز الثامن في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة والمسلسل من بطولة كل من ليلى زاهر، هشام جمال، شيماء سيف.

ملف سري

هاني سلامة كان له نصيب في الأكثر مشاهدة، حيث احتل بمسلسله ملف سري المركز التاسع.

دايما عامر

أما المرتبة الأخيرة كانت من صالح مسلسل دايما عامر لمصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبد الله.