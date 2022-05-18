عاجل.. أسرة مؤسسة الأهرام تستقبل عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر (صور)

انطلق عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر، بعد صلاة المغرب من مسجد المشير طنطاوي، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام، ويستقبل العزاء أسرة الراحل وأسرة مؤسسة الأهرام.

رحيل الكاتب الصحفي صلاح منتصر

كان الكاتب الصحفي صلاح منتصر، توفى صباح الأحد الموافق 15 مايو عن عمر ناهز 87 عاما، إثر وعكة صحية تعرض لها بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الكاتب الراحل من جريدة الأهرام إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة، ثم تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

تشييع جثمان الراحل صلاح منتصر

وكان حضر مراسم الجنازة، سامح شكري وزير الخارجية، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وحسين الزناتي وهشام يونس عضوا مجلس نقابة الصحفيين، كما حضر أيضاً عمرو موسى والدكتور مفيد شهاب وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعبد اللطيف المناوي، والكاتب الصحفي مصطفى بكري وعدد من الصحفيين.

كان الكاتب الصحفي صلاح منتصر قيمة صحفية كبيرة، كما أنه صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام، بعنوان «مجرد رأي»، ومن أشهر كتاباته أنت «سيد قرارك»، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى، وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري، ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة «دار المعارف» للطبع والنشر.