مؤسسة الأهرام تستقبل عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر

استقبلت مؤسسة الأهرام، صباح اليوم، عزاء الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر، الذي توفي أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد وفاته إثر وعكة صحية ألمت به منذ أيام.

وتستعد مؤسسة الأهرام، إلى نقل جثمان الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر من المؤسسة، إلى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة عليه قبل نقله إلى مثواه الأخير.

وحضر العزاء في مؤسسة الأهرام، العديد من الشخصيات العامة، منهم حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين الدكتور عبدالمنعم السعيد، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين.

من هو صلاح منتصر؟

الكاتب الصحفي صلاح منتصر ولد في مدينة دمياط، التحق بكلية الحقوق، قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كما أنه صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام بعنوان مجرد رأي، ومن أشهر كتاباته أنت سيد قرارك، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.