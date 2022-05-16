«الزناتي»: خروج جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر من مؤسسة الأهرام تكريماً له

أكد حسين الزناتي، عضو نقابة الصحفيين، أن خروج جثمان الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر من جريدة الأهرام، يعد تكريماً له ولما قدمه الراحل لمؤسسة الأهرام، وللصحافة المصرية.

تكريم الكاتب الصحفي صلاح منتصر

وأوضح عضو نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، هو أحد الأعمدة الرئيسية في جريدة الأهرام التي يزيد تاريخها عن 150 سنة، فهو منذ تأسيس مؤسسة الأهرام وحتى الآن كان يقدم الكثير للصحافة، كما أنه أحد المقامات الكبيرة في مجال الصحافة.

عمل صلاح منتصر في مؤسسة الأهرام

وأضاف حسين الزناتي، أن الكاتب الصحفي صلاح منتصر يعد أحد الأعمدة الرئيسية للصحافة المصرية حيث عمل في الصحافة ما يقرب من 60 عاما، وكان يتعامل مع الصحافة بشكل إنساني وموضوعي ومهني، وتواضع شديد مع كل زملائه في مهنة الصحافة.

وفاة صلاح منتصر أحد أعمدة الصحافة

وتابع «الزناتي»: «افتقدنا اليوم ركنا أساسيا من جيل الأوائل والرواد في عالم الصحافة، الذين يمثلون حجرًا كبيرًا في هذه المهنة التي تفقد يوما بعد يوم أركانها الأساسية، فالأسبوع الماضي شهد وفاة الكاتب الصحفي عزت السعدني، واليوم الكاتب الكبير صلاح منتصر، ربنا يرحمهما ويقدرنا على حمل الدور المهم والمسؤول».

صلاح منتصر على المستوى المهني

وأشار عضو نقابة الصحفيين، إلى أن الكاتب الصحفي صلاح منتصر كان صاحب مدرسة صحفية ومهنية خاصة، وكان من كُتاب السهل الممتنع في الصحافة المصرية، فكان يكتب عن رجل الشارع، وكان يقيم انفرادات صحفية كبيرة، كما أقام عدد من الحملات المهمة مثل حملة القضاء على المخدرات.

صلاح منتصر الإنسان

وقال حسين الزناتي، إن الكاتب الصحفي صلاح منتصر كان على المستوى الشخصي إنسان متواضع وجميل ورائع في تعامله مع الجميع، وكان يتعامل مع كل أصدقائه وأساتذته وزملائه بتواضع شديد، فهو نموذج للإنسان الرائع في العمل الصحفي وعلى المستوى الشخصي.

الكاتب الصحفي صلاح منتصر

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر قد توفى صباح أمس الأحد بعد صراع مع المرض، وشيع العديد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة جثمانه الذي خرج من جريدة الأهرام إلى مسجد عمر مكرم ثم إلى مثواه الأخير.