موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر.. صاحب عمود «مجرد رأي»

موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر، الذي توفي صباح أمس الأحد، حددته أسرة الراحل، حيث سيُقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو الجاري.

موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر

وشُيعت جنازة الراحل، اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم في التحرير، وسط حضور كبير لعدد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام.

وحول موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر، فسوف يقام يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي بالحي العاشر بمدينة نصر، حسب أسرة الراحل صلاح منتصر الذي توفى بعد صراع مع المرض، وكان صاحب مسيرة صحفية كبيرة وصاحب مقال رأي شهير بالأهرام.

وحضر جنازة الراحل، سامح شكري، وزير الخارجية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر

وسيشهد عزاء الراحل تواجدا مكثفا من الصحفيين والإعلاميين من تلاميذ وزملاء الراحل، صلاح منتصر، الذى ولد في مدينة دمياط، ثم التحق بكلية الحقوق، وذلك قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وهو صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام بعنوان «مجرد رأي».

ومن أشهر كتابات الراحل صلاح منتصر مقال «أنت سيد قرارك»، الذي كان مقررا على طلبة الثانوية العامة، ويدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة «دار المعارف» للطبع والنشر.

نعي الكاتب الصحفي صلاح منتصر

نعى الراحل، العديد من الشخصيات العامة والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وقالت نقابة الصحفيين في بيان نعي له: «برحيله فقدت الصحافة المصرية واحدًا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير»، بينما نعته الهيئة الوطنية للصحافة قائلة: «صاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهني حافل يشهد له القاصي والداني».