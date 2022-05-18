دنيا عبدالعزيز وزوجها أول الحاضرين لعزاء والد الفنان ضياء عبدالخالق

يقام حاليا عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، وكانت دنيا عبد العزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل، والفنان كريم الحسيني، أول الحاضرين للعزاء.

وفاة والد ضياء عبد الخالق

ورحل والد ضياء عبد الخالق عن عالمنا أول أمس، حيث أعلن ضياء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والده، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم».

يذكر أن والدة الفنان ضياء عبد الخالق، توفيت أغسطس الماضي، وتم دفنها في مقابر الأسرة بالبساتين.

ضياء عبد الخالق يشارك في دراما رمضان 2022 بجزيرة غمام

وشارك ضياء عبد الخالق في دراما رمضان الماضي بمسلسل جزيرة غمام، الذي دارت أحداثه حول استقرار خلدون والعايقة الغجرية في جزيرة غمام ومحاولتهما السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهما أنها تحتوي على كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد أمين، طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، محمد جمعة، هبة عبد الغني، عايدة رياض، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.