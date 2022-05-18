بريطانيا تسجل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.. وارتفاع أسعار الغذاء 7%

بلغ معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، اليوم الأربعاء، الذي يؤكد أن أزمة تكلفة المعيشة ستزداد سوءًا.

دفع ارتفاع أسعار الطاقة بمؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسي للتضخم - إلى 9%، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1982، بحسب صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية.

وتوقع بنك انجلترا أن يتجاوز التضخم 10% في تلك المرحلة، بعدما ارتفع من 7% في مارس الماضي.

أسعار البنزين تصل إلى أعلى مستوياتها

جاء ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أسعار البنزين اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحذر الخبراء من أن فواتير شراء منتجات الطعام والطاقة - بالإضافة إلى تكلفة الرهون العقارية - ستستمر في الارتفاع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن تكلفة مجموعة من الضروريات اليومية آخذة في الارتفاع.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7%

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7%، وهي الأسرع منذ يونيو 2011، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة قياسية بلغت 13.7%، بينما ارتفع سعر البنزين إلى 167.64 بنس للتر يوم أمس.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف الطاقة مرة أخرى بما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني في السنة.