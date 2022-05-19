أسعار الفاكهة اليوم الخميس 18-5-2022 في الأسواق المحلية

بطيخ وبرقوق وأناناس ومانجو وعنب مشمش وخوخ، كثير من الفواكه تنتشر خلال فصل الصيف الذي يعرف بكثرة الأصناف والأنواع به، لذا يقبل الكثيرون على الشراء والتساؤل عن أسعار الفاكهة بشكل يومي.

ويحرص الكثيرون على تناول الفاكهة الصيفية، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم وتساعد على مواجهة الطقس الحار والجاف، كما تتميز باحتوائها على الكثير من القيم الغذائية العالية المفيدة لجسم الإنسان.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، خدمة أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 19 مايو في الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- سجل سعر الكيلو جرام من العنب الأحمر بين 30 و35 جنيها.

- سجل سعر الكيلو جرام من العنب الأخضر بين 25 و30 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 12 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الكيوي بين 30 و38 جنيها.

- تراوح سعر الحبة الواحدة من الأناناس بين 30 و45 جنيها.

- تراوح سعر البطيخة الواحدة بين 25 و45 و50 و60 جنيها، كما يتم البيع بالكيلو للراغبين بـ10 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار البرقوق الأحمر والأصفر في الأسواق

- سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق الأحمر بين 38 و45 جنيها.

- في حين سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق الأصفر بين 25 و33 جنيها.

- بلغ سعر الكيلو من التفاح الأخضر والأحمر بين 18 و30 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو للجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 7 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المانجو المستوردة بين 35 و60 جنيها، حسب نوعها.

- سجل سعر الكيلو من الحرنكش بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الموز بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المشمش البلدي بين 25 و35 جنيها.