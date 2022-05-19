«الستات دخلوا اللعبة».. 3 مستريحات في سوهاج يستولين على 52 مليون جنيه بـ3 حيل

«المستريح».. ظاهرة انتشرت في مصر مؤخرا، حيث يظهر شخص ويقنع أصحاب المال بأنّه قادر على توظيف أموالهم ومضاعفتها في وقت قصير، وبفوائد أعلى من البنوك والمكاتبر البريدية، وبعد الحصول على المال يهرب به، وتتوالى بلاغات الضحايا على أقسام الشرطة، أملا في القبض على المتهم واسترجاع أموالهم، لكن غير المألوف هو ظهور «مستريح ست»، حيث شهد صعيد مصر وتحديدا محافظة سوهاج، ظهور «3 مستريحات» من واقع المحاضر الرسمية المعلن عنها، استولين من ضحاياهن على 52 مليونا و690 ألف جنيه، في 3 وقائع مختلفة.

11 مليون جنيه لتوظيفها في أدوات التجميل

بلاغات من 41 من أهالي مركز شرطة المراغة بسوهاج، قادت مباحث الأموال لضبط «ص. و» مستريحة من قرية الشيخ شبل في المركز، حيث جاء في تفاصيل المحضر، أنّ المتهمة استولت من الضحايا على 11 مليونا و240 جنيها، بزعم استثمارها في أدوات التجميل، لكنها لم تلتزم بالسداد وفرت هاربة بالأموال.

وتعهدت المتهمة برد الأموال إلى المبلغين، إضافة للعديد من الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات، أملا منهم بإعادة الأموال دون بلاغات، وما زالت القضايا قائمة ضدها حتى الآن، حتى أنّ البلاغات زادت بعد واقعة «مستريح أسوان».

ضبط مستريحة زوجة مستريح

وضبطت مباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج، «مستريحة زوجة مستريح»، تعمل مدرسة، بينما يعمل زوجها مدير مدرسة إعدادية بمحافظة سوهاج، ويقيمان بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث حصلت هي وزوجها على 40 مليون جنيه من 25 شخصا، بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح شهرية قدرها 5%، لكنها هربت هي وزوجها، وجرى ضبطها، بينما لا يزال زوجها هاربا وبحوزته المبالغ المالية.

مليون و450 ألف جنيه لتجارة الأدوات الكهربائية

كما ضبطت مباحث قسم ثان سوهاج «مستريحة» بتهمة الحصول على مليون و450 ألف جنيه من 5 أهالي بدائرة مركز سوهاج، زاعمة توظيفها في شراء الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح، لكنها امتنعت عن السداد بعد أول شهر، وجرى ضبطها وما زالت البلاغات تتوالى ضدها.