مصرع وإصابة 12شخصا ونشوب حريقيين خلال 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث ووقائع متنوعة على مدار 24 ساعة، حيث لقيت طالبة مصرعها تحت عجلات القطار بمركز المنشاة، بينما أصيب 11 بينهم أطفال في واقعتين مختلفتيين، ونشب حريقان بمركز المنشاة، أحدهما بمشروع الصرف الصحي بالمركز.

إصابة 7 بينهم طفلة بحادث تصادم بسوهاج

بدأت الـ24 ساعة الماضية بمحافظة سوهاج بحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بدائرة قسم المنشاة بمحافظة سوهاج، حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ليصطدم بسيارة أخرى ويصاب 7 أشخاص من مستقلي السيارتين، بينهم سيدة وابنتها طفلة ذات 7 سنوات، وتم نقل المصابيين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

إصابة 4 بمشاجرة لخلافات الجيرة بين أبناء عمومة بسوهاج

بينما أصيب 4 آخريين من عائلة واحدة بينهم شقيقان وأب ونجله في مشاجرة بين خمسة أشخاص أبناء عمومة من مركز ومدينة سوهاج، حول خلافات الجيرة القائمة عن تجاورهم في «منزل ميراث للطرفين»، ليشتبك الطرفان بمشاجرة أصاب بها كل منهما الآخر، لينقل الشقيقان المصابان إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، بينما نقل الأب ونجله لمستشفى راشد التخصصي بمركز ومدينة سوهاج لإسعافهما، وقد اعترف أطراف المشاجرة بأن خلافات الجيرة سبب الشجار.

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار الجديدات بالمنشاة

ويستمر اليوم بمصرع طالبة على المزلقان البحرى بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، حيث اصطدم بها قطار «تجديدات، القاهرة _قنا» أثناء مروره بمحطة المنشاة، وأفاد شقيقها بمرور شقيقته من المزلقان أثناء مرور القطار دون انتظار مروره ليصطدم بها، وتلقى مصرعها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

شرر فرن بلدي يتسبب بحريق «بوص وتبن» بسوهاج

وفي مركز المنشاة أيضا اختتم اليوم بواقعتي حريق أحدهما بحوش أحد المواطنين، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة عليه. حيث نشب حريق بالحوش عقب تطاير شرر فرن بلدي، ليحترق «كمية من البوص والتبن»، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

حريق 8 مواسير صرف صحي بالمنشاة

بينما نشب حريق بمركز المنشاة أيضا في مشروع الصرف الصحي بالمركز، حيث احترقت 8 مواسير بالمشروع، وقد أرجع المهندس المسؤول عن المشروع سبب الحريق إلى ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة عليه.