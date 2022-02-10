عايدة رياض: أعيش قصة عاطفية «هو لسة متقدمليش وبنتكلم شات بس»

كشفت الفنانة عايدة رياض، أنها دخلت في علاقة عاطفية مؤخرًا، موضحة أنها تتحدث مع شخص مصري يعيش فى الولايات المتحدة، ولم تراه حتى الآن وجها لوجه، لكنهما يتواصلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معقبة: «لسة ما اتقدمليش رسمي.. وبنتكلم شات وفون فقط».

أجمل سنين عمري ضاعت بسبب الزواج

أضافت «رياض» خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن أجمل سنين عمرها ضاعت بسبب الزواج، لافتة إلى أنه بعد زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد منعها من التمثيل، كما أن بطولات أفلام المقاولات عطلت مسيرتها الفنية.

أفلام المقاولات عطلت مسيرتي الفنية

أشارت إلى أن عدم إنجابها ساهم في زيادة معدل الممل بالنسبة لها، «عدم انجابي للأبناء ساهم في زيادة معدل الممل بالنسبة لي في فترة ابتعادي عن التمثيل».

عدم إنجابي زاد من شعوري بالملل

وأوضحت أن الفنان محرم فؤاد كان يسافر كثيرًا للعمل، وفي إحدى سفرياته التقى الفنان يونس شلبي، والذي ألح عليه لكي تعود للتمثيل، فوافق على عملي في دور معه، ثم رشحني الفنان صلاح السعدني لفيلم آخر، فطلبت منه الحصول على موافقة زوجي أيضًا.

«المال والبنون» سبب طلاقي

تابعت رياض دورها في مسلسل المال والبنون كان سببًا في طلاقها من الفنان الراحل محرم فؤاد، موضحة أنها ندمت بسبب عدم إنجاب أطفال، لكنها فضلت الفن على الزواج، معقبة: «لو كنت خلفت كنت هفضل الأطفال على الفن».