عايدة رياض تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب شقيقها: «مات صغير أوي»

دخلت الفنانة عايدة رياض، في نوبة بكاء ولم تستطع أن تتمالك نفسها حينما بدأت في الحديث عن شقيقها المتوفي ونجلته «مايا»، المسؤولة عن تربيتها منذ وفاة شقيقها «راغب» قبل عام من الآن.

وقالت «عايدة»، في حديثها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، إن من قبل وفاة شقيقها وهي تحرص أن تشارك مع أرملته في تربية ابنة شقيقها، مضيفة: «بربي مايا ومن وهي 10 أشهر، بسبب ظروف مرض أخويا، الله يرحمه كان جميل».

سرطان في الدم

وفي تلك اللحظة لم تستطع الفنانة السيطرة على دموعها، التي تساقطت وسابقت الكلمات التي كانت تحاول قولها: «هو كان تعب وكان عنده نوع من أنواع السرطان في دم تقريبا، وكان تعبان وعملناله زرع نخاع في 2016، وبعدها فضل 4 سنين كان حلو جدًا».

فتاة جميلة

وأشارت إلى أن ابنة شقيقها، فتاة جميلة للغاية، وأنها تحبها بشكل كبير وتشعر أنها المسؤولة عنها الآن، ثم عادت للحديث عن شقيقها من جديد: «هو كمان مات صغير أوي كمان، الله يرحمه، الحمد لله».

ولفتت إلى أن ابنة شقيقها المتوفي حاليا ترعاها والداتها، ثم تأتي بها إليها الخميس والجمعة من كل أسبوع، متابعة: «وكلنا بنهتم بيها، أخويا سمير الكبير ومراته مربينها كمان وبيعشقوها عشق، فبتيجي على طول معانا، وربنا يدينا طولة العمر، وأشوفها بتكبر شوية كدا».

وتمتلك الفنانة عايدة رياض، مسيرة احترافية بعالم التمثيل، حيث قدمت خلالها عشرات الأعمال الفنية بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، ويأتي في مقدمة جميع أعمالها، فيلم «الكيت كات»، الذي شاركت النجم الراحل محمود عبدالعزيز في بطولته إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الذي يصنف على أنه واحد من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.