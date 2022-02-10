عايدة رياض: محرم فؤاد طلقني عشان كنت بارجع البيت 3 الفجر «فيديو»

كشفت الفنانة عايدة رياض عن تفاصيل طلاقها من الفنان محرم فؤاد بسبب مسلسل «المال والبنون»، موضحة أن هذه الفترة كانت منشغلة بالعديد من الأعمال الفنية، معقبة: «الفترة دي رجعت فيها الشغل، وابتدى الشغل يجيب شغل، وأنزل السينما الصبح وبعدين أروح المسرح، وكنت بنزل الصبح وأرجع الساعة 3:30 الفجر».

عملت نفسي مجنونة عشان أروح «الأوردر»

وأضافت «رياض»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس: «محرم أكيد كان بيضايق، وأنا ماصدقت رجعت تاني، هو افتكر لما يسمح لي أشتغل إني أشتغل عشان يسكتني شوية، ولكن الموضوع كبر، وبارجع متأخر وبلاقيه قاعد مستني ومتعصب، وعشت معاه في رعب، وكان بيتخانق ويقول لي البيت بقى بانسيون».

واستكملت: «رفض أنزل أوردر لمسلسل المال والبنون لكني أصريت وحصلت مشادة عملت فيها إني مجنونة، ومسكت الأزايز وبقيت أخبطها، فقال لي انزلي ولمي هدومك، بعد خناقة جامدة قعدت ساعتين أو تلاتة، وروحت بشنطة هدومي للمخرج مجدي أبوعميرة».

عايدة رياض: عانيت كثيرًا من كلام الناس

وأوضحت «رياض» أنها عانت كثيرًا من كلام الناس في حياتها، معقبة: «تعبت كتير من كلام الناس بس ثقتي في نفسي بتخليني مش باقف عند أي كلام، واللي يركز في كلام الناس يروح ينتحر».

وأشارت إلى أنه من بين الإشاعات التي روجوا لها أنها متزوجة من الفنان أحمد بدير، لافتة إلى أن هذه الشائعة جرى نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا الموضوع لم يحدث قط.

وتابعت: «كل اللي حصل إننا عملنا مسرحية عُرضت 4 سنوات في نجاح كبير، وبعدها سنتين في مسرحية (تكسب يا خيشة) ولما الفترة طوّلت، وكنا ثنائي ناجح الناس جوزونا علطول».

حقيقة رفضها الزواج من أحمد بدير «عشان مش شقي»

ولفتت أن أحمد بدير لم يمنعها من اشتراكها في فيلم «البحر بيضحك ليه»، متابعة: «الفيلم كان بطولة محمود عبدالعزيز، وأنا كنت مضيت الفيلم، بس كنا لسه مخلصين (جوز ولوز) وكانت ناجحة جدًا وبنعمل بروفات مسرحية (تكسب يا خيشة) وبعدين جالي الفيلم، وكان هيتصور 20 يوم في الإسكندرية، بس اعتذرت في الآخر، لكن زعلت».

وعن حقيقة شائعة رفضها الزواج من أحمد بدير لأنه ليس «شقيًا»، علقت: «يمكن أكون قلت في إنترفيو زي كده، مفيش حد في الدنيا مش بيحب الراجل الشقي، مش هي دي المقاييس، لما بتحبي حد بتحبيه بمميزاته، مفيش حد بيبقى شقي على طول، أوقات بيبقى رزين وبعدين يبقى دمه خفيف».