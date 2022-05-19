أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-5-2022 في مصر

اللحوم المختلفة أمر يهم الكثيرون نظرا لاحتوائها على البروتين المهم لصحة الجسم وبنائه، ومن ضمن ما يبحث عنه المواطن ويحرص على شرائه اللحوم البيضاء، لذا يتساءل بشكل يومي عن أسعار الدواجن لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات المختلفة

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة اليوم الخميس الموافق 19 مايو من عام 2022.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق التجارية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي، كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الخميس إلى 75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم الخميس بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم الخميس بين 42 و48 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم الخميس فتراوح بين 82 و100 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك، اليوم الخميس؛ بين 48 و52 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الخميس، تراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- وصل سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلو جرام اليوم الخميس إلى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في محافظات مصر المختلفة، اليوم الخميس 19-5-2022، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس بين 2.2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الخميس بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو الواحد اليوم الخميس بين 2.75 و3.25 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وصل سعر كيلو كبدة الدجاج اليوم الخميس إلى 85 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من القوانص نحو 67 جنيهًا.