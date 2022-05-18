أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-5-2022 في مصر.. الدبابيس تصل لـ100 جنيه

تعد أسعار الدواجن من أكثر المنتجات التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها بشكل دائم ومستمر، ويحرص العديد من محبي تناول البروتينات على شرائها لتكون عنصرا أساسيا على المائدة المصرية، كما أنّ منتجاتها المختلفة تدخل في إعداد وصفات ووجبات مختلفة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو من عام 2022.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق التجارية والمحلات التجارية اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي، كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الأربعاء إلى 75 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو الفيليه اليوم الأربعاء بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج اليوم الأربعاء تراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم الأربعاء قيمة بين 82 و100 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو الواحد من الأوراك، اليوم الأربعاء؛ بين 48 و52 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الأربعاء، تراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصل اليوم الأربعاء إلى نحو 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، اليوم الأربعاء 18-5-2022، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء بين 2.2 و6 جنيهات.

- وصل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الأربعاء بين 8 و12 جنيهًا.

- جاء سعر الكتكوت الساسو الواحد اليوم الأربعاء ليتراوح بين 2.75 و3.25 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وصل سعر كيلو كبدة الدجاج اليوم الأربعاء إلى 85 جنيها، كما جاء سعر الكيلو من القوانص ليسجل نحو 67 جنيهًا.