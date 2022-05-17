أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في مصر منها الدبابيس تصل لـ 100

شكلت أسعار اللحوم البيضاء حالة من الاستقرار منذ انتهاء شهر رمضان، وخوفا من حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار يبحث المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة في جميع الأسواق المصرية باعتبارها من أكثر الأشياء التي تأثرت بارتفاع الأسعار، خلال الفترة الماضية.

واليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو من عام 2022، ووفق جولة «الوطن» في أسواق منطقة الدقي، توضح بوابة «الوطن» ردًا على ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نرصد من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها في جميع الأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار كبدة الدجاج اليوم

جاء سعر كيلو الكبدة اليوم الثلاثاء ليصل إلى 85 جنيها، فيما جاء سعر الكيلو من القوانص اليوم الاثنين ليسجل نحو 67 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وفي الأسواق الكبرى تباينت أسعار الدواجن في المحال التجارية اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الجاري وجاءت كالتالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الثلاثاء نحو 75 جنيهًا.

- وحاء أيضا سعر كيلو الفيليه اليوم الثلاثاء ليصل إلى قيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

- ووصل سعر كيلو الدجاج اليوم الثلاثاء، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم الثلاثاء قيمة تراوحت بين 82 و100 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الأوراك، اليوم الثلاثاء؛ ليتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الثلاثاء ليصل إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- وعن سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصلت اليوم الثلاثاء إلى نحو 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر حالة من التباين، اليوم الثلاثاء 17-5-2022، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الثلاثاء قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

- وجاء سعر الكتكوت الساسو الواحد اليوم الثلاثاء ليتراوح بين 2.75 و3.25 جنيها.

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.