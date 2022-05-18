عز شهوان وجيلان علاء يسردان قصة ارتباطهما في «الستات مايعرفوش يكدبوا»

قال الفنان عز شهوان، إنه أعجب بالفنانة جيلان علاء، وعبر عن حبه لها ورغبته في الارتباط بها، وأبدت الموافقة، لذا أقدم على الخطوة الرسمية، مبينًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة أمام الجميع وسيحافظ على هذه السرية، مؤكدا أنه يتوقع الزواج خلال سنة أو سنتين بحد أقصى وحاليا يدرسان شخصية بعضهما البعض.

لا يفضل السيدة التي تعتمد على الرجل في كل شيء

وأضاف «شهوان» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري ومنى عبدالغني، أنه لا يفضل السيدة التي تعتمد على الرجل في كل شيء وكذلك شخصية السيدة التي تخاف من الرجل في كل شيء، ولكن يجب أن تحترمه وأن يكون بينهما مشاركة، متابعًا: «هي بتضحك أوي وحلوة وكوميدية وده موجود قليل منه، وهي على طبيعتها وأنا بحبها كده».

رغبة في عدم إطالة فترة الخطوبة

وأوضحت الفنانة جيلان علاء، أنها تعرفت عليه بداية عام 2021 وكانت صديقته، ولكن حدث بينهمًا قبول، لذا عملا على الارتباط معًا، مؤكدة أنهما ينتميان لنفس البرج وهو الجوزاء، لافتة إلى أنها لا تغير بشدة، وأن كبر سنها لا يجعلها تنتظر على الزواج فترة أطول، موضحة أن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي» أضاف لها ولكنها لا تشاهد نفسها في الأعمال التي تقدمها.