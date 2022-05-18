وفاء عامر: «الستات باسوني في الشارع بسبب أدواري الفنية في رمضان»

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن أعمالها الفنية في موسم رمضان المنقضي، قائلة «أنا مش شبه (يسرية) في مسلسل راجعين يا هوى، لكني شجاعة وقوية زي (هلالة) في مسلسل جزيرة غمام، وردود فعل الجمهور مكبراني والستات باسوني في الشارع وأنا بحب المشاعر دي، وابني قالي مرة مالك يا ماما يسرية في نفسك النهارده ليه».

وأجابت الفنانة وفاء عامر على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «إزاي بتجيبي الشخصيات زي يسرية وغيرها»، قائلة: «من وأنا صغيرة وأنا بحب أشوف وأقلد حتى لو اتفرجت على مسلسل أو فيلم كنت بقف قدام المرايا وأقلد».

هلالة في مسلسل جزيرة غمام.. الأقرب لوفاء عامر

وتابعت خلال لقاء لها عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»: «ومع ذلك بخزن وأختزل الشخصيات وأستدعيها وقت قراءتها على الورق في شخصيات الأعمال»، مشيرة إلى أن شخصية يسرية التي لعبتها في مسلسل راجعين يا هوى بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية لكن رغم ذلك فإن شخصية هلالة في مسلسل جزيرة غمام هي الأقرب لشخصيتها.

وأضافت الفنانة وفاء عامر: «هلالة فيها حاجات كتيرة مني لأنها شجاعة وأنا كل اللي يعرفني يعرف إني شجاعة وقوية ولدي مشاعر ليست حادة لكن أقدر أتحكم فيها مكنتش كده زمان ولكن دلوقتي كده وكذا إيمان هلالة بالأماكن وارتباطها بها يتشابه مع شخصيتي كثيراً فأنا أحب بيتي وجيراني والشارع اللي ساكنة فيه».

ارتباط الجمهور بـ«يسرية» أو «هلالة»

وعن ارتباط الجمهور بـ«يسرية» أم «هلالة» بشكل أكبر، قالت الفنانة وفاء عامر: «الجمهور بيناديني بكل الشخصيات ودي مفاجأة.. جمهور عظيم عاملي حالة مكبراني وأحلى رد فعل كان من ابني قال لي مالك يا ماما يسرية في نفسك كده؟ وفي الشارع واحدة قابلتني باستني وأنا اتبست كتيرة في الشارع من الستات في الشارع وأنا بحب المشاعر دي».