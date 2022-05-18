هاني سلامة: مشاهد الأكشن بملف سري الأصعب.. والناس بتناديني بـ«المستشار»

كشف الفنان هاني سلامة خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير مسلسل ملف سري.

وقال هاني سلامة: «أصعب ما واجهني خلال التصوير هو مشاهد الأكشن وخاصة مشهد الانتحار في بداية المسلسل كان أول مرة أتعامل مع الواير ولم أتمرن عليه قبلها ولكن كان لدي ثقة كبيرة في طاقم العمل، وواجهتني صعوبة أخرى في الراكور، فهناك مشاهد صورناها في الشتاء ودخل علينا فصل الصيف واضطرينا نرتدي ملابس شتوية في عز الصيف والعكس».

وأضاف: «أفضل رد جالي على المسلسل الناس اللي بتنادي عليا بسيادة المستشار لما بتشوفني في الشارع، وسعدت جدا بهذا التفاعل وشيء مشرف أن يناديني الجمهور بهذا اللقب».

هاني سلامة ينفي وجود جزء ثانٍ من مسلسل ملف سري

وعن إمكانية وجود جزء ثاني من المسلسل، قال سلامة: «المسلسل لا يحتاج جزءا ثانيا لأنه انتهى وكل واحد أخد حكم وأنا عن نفسي مش مؤيد لفكرة أجزاء أخرى من المسلسل، وأننا نقدم مسلسل جديد بقضية مختلفة أفضل من عمل يتكون من عدة أجزاء».

وعن اختيار اسمي مليكة وملك «أسماء بناته» لشخصيات المسلسل، قال: «والله العظيم الموضوع صدفة وليس لي تدخل في هذا الأمر أبدا السيناريو منذ البداية وهو بنفس الأسماء، وهذا العمل كان له مفارقات عديدة منها أمير شاهين ظهر بشخصية مراد وهو نفس اسم ابنه الذي رزق به وكان صدفة».

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان هاني سلامة، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وتدور أحداث مسلسل ملف سري، حول القضاء على عمليات السرقة والنهب والفساد التي يفتعلها رجال الأعمال الفاسدين.