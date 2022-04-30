مسلسل ملف سري الحلقة 29 بطولة هاني سلامة.. شاكر عز الدين سبب مشاكل يحيى

كشفت نهلة زوجة المحامي شاكر عز الدين، شخصية الفنان نضال الشافعي، للسيدة إلهام والدة شاكر، شخصية الفنانة مادلين طبر، بأن نجلها لص ومزور ويعمل أي فعل من أجل المكسب المادي، وأن كل دخله خلال السنوات الأخيرة كان من السرقة، وأنها عادت من أمريكا من أجل الطلاق، وذلك ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29.

مسلسل ملف سري الحلقة 29.. القبض على هارون المالكي

تضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29، القبض على هارون المالكي شخصية محسن محي الدين، بعدما أصيب بجلطة لوفاة ابنه وتحرير حسين شخصية إيهاب فهمي من الخطف هو ونجله، كما تم القبض على يوسف المالكي.

كما كشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29، بأن شاكر هو الذي وراء كل المشاكل والأحداث العصيبة التي مر بها شقيقه يحيى عز الدين وعائلة المالكي وذلك بعد أن اعترفت عليه ريم أمام أمنية شخصية دنيا عبد العزيز، وحازم شخصية إدوارد.

مسلسل ملف سري الحلقة 29.. القبض على يوسف المالكي

وأرسل ليل المصري خلال أحداث مسلسل ملف سري، ظرف فيه تسجيلات ومستندات ليحيى تثبت دور شاكر في كل ما حدث من مصائب.