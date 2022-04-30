مسلسل ملف سري الحلقة 29 بطولة هاني سلامة.. يحيى عز الدين يعود للقضاء

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29، بإصابة هارون المالكي «محسن محي الدين» بالشلل بعد وفاة نجله الكبير عادل «نبيل عيسى» حيث أنه كان السبب الرئيسي في وفاته، وقرر أن يتبرع بكل ثروته لأنها من الحرام، وجاء شقيقه يوسف المالكي «ماجد المصري» لكي يواسيه ويحاول إقناعه بعدم التبرع بأمواله.

ليل المصري يخبر جوري بحقيقة والدها

واستكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29، بإبلاغ ليل المصري الذي يقدم دوره محمد محمود عبد العزيز، جوري المالكي «كارولين عزمي» والدها الحقيقة، وأكد لها أنه شقيقها من الأب وأثبت لها أن يوسف المالكي هو عاشور السايس، وأن عائلة المالكي استعانت بعاشور لكي يحل محل يوسف المالكي حتى لا يدخل الأخير السجن.

مسلسل ملف سري الحلقة 29.. رفض استقالة هاني سلامة

وتضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29، أمرا بإعادة المستشار يحيى عز الدين مرة أخرى إلى السلك القضائي، بعد أن رفض رئيسه الذي جسد دوره الفنان محمد التاجي الاستقالة، وقال له إنه رفض التأشير على الاستقالة لمعرفة الظروف التي كان يمر بها في حياته.