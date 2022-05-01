مؤلف ملف سري بعد عرض الحلقة الأخيرة: أشكر هاني سلامة على مجهوده العظيم

وجه الكاتب محمود حجاج مؤلف مسلسل ملف سري، الشكر إلى الفنان هاني سلامة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية بدوره في المسلسل، معبرًا عن سعادته الشديدة بالتعاون معه.

محمود حجاج يوجه الشكر لهاني سلامة

وشارك محمود حجاج صورة تجمعه بالمستشار يحيى عز الدين وهي الشخصية التي يجسدها هاني سلامة في مسلسل «ملف سري»، وعلق عليها قائلًا: «مع نهاية رحلة المستشار يحيى طاهر عز الدين.. حابب أشكر النجم هاني سلامة على المجهود العظيم اللي عمله، وأقوله إني سعيد بالتعامل معاك على المستوى الإنساني قبل الفني».

أحداث مسلسل ملف سري

وتدور أحداث مسلسل ملف سري في مصر بعد عام 2013، حول المستشار يحيى عز الدين الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة خلال رحلته في محاربة الفساد المتمثل في عائلة المالكي، لتقوم تلك العائلة بتهديده بأهله ومحاولة اغتياله أكثر من مرة، ولكن تنتهي الأحداث بالقبض عليهم، وعودة يحيى إلى المحكمة مرة أخرى بعد تقديم استقالته.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، إيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، دينا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.