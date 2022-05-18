مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 94.. الحرب على قلعة إينغول

عُرض منذ قليل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 94، وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث، أبرزها بدء الغازي عثمان بن أرطغرل محاربة الصليبيين، وإسقاط العديد منهم هو وجنوده، باستخدام الرماح والأسلحة البدائية، ما جعل الجنود يتساقطون واحدا تلو الآخر، وفي نهاية الحلقة توعد ملكهم، عثمان، بالموت، وقال: «ستكون إينغول قبرا لك يا عثمان».

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 94

ومسلسل المؤسس عثمان بطولة بوراك أوزجيفيت في دور عثمان الغازي، وراغب سافاش في دور دوندار، وعائشة جول جوناي في دور زهرة خاتون زوجة دويندار، وأوزجي تورير في دور بالا زوجة عثمان، وأصلهان كارالار في دور بوتشي، إخراج متين جوناي، وتأليف محمد بوزداغ، والمسلسل يذاع مرة واحدة في الأسبوع يوم الأربعاء.

وبعد استعراض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 94، فإن العمل الدرامي التركي يرصد السيرة الذاتية لحياة عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت بقاع شتى من العالم على مدار ستة قرون.

الدولة العثمانية

ونجحت الدولة العثمانية خلال فترة حكمها في إسقاط الدولة البيزنطية وافتتاح القسطنطينية عام 1453 تحت قيادة محمد الفاتح، وامتدت الدولة العثمانية في قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، ووصل عدد ولايات الدولة العثمانية إلى 29 ولاية، كما ضم العثمانيون الشام ومصر عام 1517 وقاموا وقتها بإسقاط دولة المماليك من مصر.