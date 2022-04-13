أحداث نارية في مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 90

يبحث عشاق الدراما التركية عبر محركات البحث على الإنترنت عن مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 90، وذلك قبل إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يتناول بطولات «عثمان» في سبيل تأسيس الدولة العثمانية والحفاظ عليها من الحروب الخارجية والأطماع الداخلية، ونجح المسلسل على مدار 3 أجزاء في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة على مستوى الوطن العربي.

ومن المقرر أن يشهد مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 90، أحداث نارية حيث يستعد محاربي قبيلة الكاي مواجهة الصلبيين في معركة جديدة للدفاع عن دولتهم، ويتصدون بنجاح لمكائد «نيكولا» لقائدهم، وعلى الجانب الأخر يحاول «عثمان» منع «تورجوت» من قتل شقيقه «جوندوز» للانتقام من مقتل زوجته «ماريا».

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 90

يذاع مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 90، في الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة «ATV» التركية، ويتاح بعدها على عدد من المنصات والمواقع الإلكترونية بالغة العربية، وكانت تذاع الحلقة في وقت سابق على قنوات «اليرموك» الأردنية و«الفجر» الجزائرية، بالإضافة إلى «نسمة» التونسية، ولكن توقف البث على شاشتهم في الفترة الأخيرة.

معلومات عن مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان، هو مسلسل تلفزيوني درامي تاريخي تركي من تأليف محمد بوزداغ وبطولة بوراك أوزجيفيت في الدور الفخري، يركز على حياة عثمان الأول ، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، ويلقي المسلسل الذوء على صراعات عثمان غازي الداخلية والخارجية ضد الدولة البيزنطية والمغول إيلخان وكيف كان قادرًا على تأمين الاستقلال عن سلطنة رم لتأسيس دولة ذات سيادة تقف في وجه الإمبراطوريات البيزنطية والمغولية.

ويواجه عثمان العديد من الأعداء والخونة في سعيه ،ويوضح المسلسل كيف استطاع تجاوز هذه العقبات وتحقيق مهمته بمساعدة رفاقه المخلصين وعائلته وأصدقائه، وذلك على مدار 3 مواسم بدأت في نوفمبر 2019.