مسلسل قيامة عثمان المؤسس الحلقة 86.. أحداث نارية غير متوقعة

استطاع المسلسل التركي الشهير «المؤسس عثمان»، أن يستحوذ على اهتمام الكثير من متابعي وعاشقي الدراما التركية، إذ أنه يُعد من أشهر الأعمال الدرامية الناجحة ليس فقط في مصر، بل وفي الوطن العربي أيضًا، إذ يبحث متابعيه كل أسبوع عن أحداث مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 86.

تصدرت مسلسل قيامة عثمان المؤسس الحلقة 86، تريندات السوشيال ميديا، إثر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فبعد انتهاء الحلقة 85 من مسلسل المؤسس عثمان، بدأ متابعو الدراما التركية في البحث عن أحداث الحلقة 86 من مسلسل المؤسس عثمان، لما تحتويه من أحداث شيقة ومثيرة، متسائلين عن خطة عثمان الجديدة، لكي يقبض على الوزير اليمشة وجيهاتو.

مسلسل قيامة عثمان المؤسس الحلقة 86

تحتوي مسلسل قيامة عثمان المؤسس الحلقة 86، على العديد من الأحداث الهامة، بداية من اللعبة الكبيرة التي سوف ينشئها القائد عثمان، ليتمكن من القبض على كلًا من الوزير اليمشة وجيهاتو، وفي النهاية سوف يحصل عثمان على غايته.

السلطان السلجوقي يعتقد خيانة عثمان

السلطان السلجوقي سيعتقد أن القائد عثمان، قد قام بخيانته لذلك سوف يتجه إلى كتب أوباسي من قونية، لتصبح إدارة الأمور أكثر صعوبة في يد القائد عثمان خاصة بعد تسمم ماريا، لتعود الكراهية والعدالة والخلافات من جديد، وينتظر متابعي الحلقة 86 من مسلسل المؤسس عثمان، كيفية تخلص القائد عثمان من كل هذه الحيل والمؤامرات.

بوراك زجيفيت يشارك في مسلسل المؤسس عثمان

ويشارك في تقديم مسلسل المؤسس عثمان، عدد كبير من نجوم الدراما التركية، أبرزهم: بوراك زجيفيت الذي يقدم شخصية عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ودوره الكبير في إرساء قواعد هذه الدولة، لكي يواجه كلًا من المؤمرات الداخلية والحروب الخارجية.