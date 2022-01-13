مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة 78.. موعد العرض والقنوات الناقلة

مع قدوم كل أسبوع ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل، ومع تأجيل عرض الحلقة 78 من المسلسل أصيب مشاهدو وعشاق المسلسل التركي بالإحباط، وظلوا يبحثون عن موعد عرض الحلقة الجديدة بعد تأجيلها عدة مرات، إذ تم تأجيل عرضها على الشاشات للأسبوع الثاني على التوالي بسبب احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا وسط طاقم عمل المسلسل.

وجاء التأجيل بعدما كان مقررا عرض الحلقة الجديدة يومي 6 و12 يناير الجاري، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية القنوات الناقلة للمسلسل وموعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل.

مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل

وأعلن المخرج والمنتج التركي محمد بوزداغ، في بيان صحفي، موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 78، وأكد أن إذاعة الحلقة الجديدة سيكون الأربعاء المقبل، الموافق 19 يناير الجاري في تمام الثامنة مساء.

القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان

ويُعرض مسلسل «قيامة عثمان»، على قناة «ATV» التركية، يوم الأربعاء من كل أسبوع بواقع حلقة واحدة فقط كل 7 أيام، وهذه القناة هي الحاصلة على حقوق بث المسلسل التركي التاريخي، كما يذاع قيامة عثمان بن أرطغرل على المنصة الإلكترونية «نوربلاي» مترجمة إلى العربية.

تردد قناة ATV

التردد: 11682

الإستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

وعرضت قناة «الفجر الجزائرية»، وأيضا قناة «اليرموك» المسلسل التركي عبر شاشاتها، ولكن توقف البث لعدم موافقة الجهة المنتجة على بث المسلسل عبر شاشتيهما، ووجهت القناتان في بيان سابق لهما اعتذراهما لمتابعي المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل قيامة عثمان العديد من نجوم الدراما التركية، منهم الممثل بوراك زجيفيت الذي يقوم بدور عثمان مؤسس الدولة العثمانية.