عثمان ونيكولا يتحالفان.. أبرز أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 82

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 82، قبل ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة مترجمة على عدد من القنوات العربية، بعد يوم من عرضها باللغة التركية على قناة «ATV»، إذ شهدت الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث المشوقة، في صراع المؤسس عثمان ضد أعدائه.

ملخص أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 82

شهدت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 82 عددا من المفاجآت، أبرزها نجاح المؤسس عثمان، في إقناع القائد البيزنطي نيكولا، بالتعاون معا لمواجهة خطر المغول الذي بات قريبا، بعد معرفته بأنهم بدأوا في حرق القبائل التركية، حيث يعيد تشكيل خارطة تحالفاته، وعلى الجانب الآخر، يطلب زعيم المغول «ريجاتو خان» من «جوندوز» إمداده بالمحاربين والأسلحة، ويقرر عثمان محاسبة شقيقه، الذي يخونه ويتعاون مع أعداءه.

موعد عرض المسلسل التركي

بعد انتهاء عرض أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 82، أطلقت قناة «ATV» التركية، إعلان الحلقة 83، التي تعرض المسلسل حصريا على شاشتها، في الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة و9 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبدأ إذاعة الحلقة الجديدة بعدها بساعات، بعد ترجمتها إلى العربية على عدد من المواقع والمنصات الإلكترونية من بينها «نوربلاي».

وكانت تعرض حلقات «قيامة عثمان» على عدد من القنوات العربية، منها «اليرموك» و«الفجر» الجزائرية، لكن توقف البث لعدم موافقة الجهة المنتجة على إذاعة المسلسل.

ويتناول المسلسل التاريخي على مدار 3 أجزاء، رحلة المؤسس عثمان نجل أرطغرل، في تأسيس الدولة التركية، وخلال ذلك يواجه عددا من التهديات الخارجية، بخلاف الخيانات والتحالفات الداخلية، ويحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة منذ بداية عرضه عام 2019، وهو من بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت، بجانب عدد من الفنانين من بينهم إيمره باسالاك، أوزجه تورار، ويلدز كاجري أتكسوي.