مستشار الرئيس: إجراء 2 مليون عملية جراحية بتكلفة 10 مليارات جنيه

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بجهود الدولة المصرية في إنهاء قوائم انتظار العلاج، إذ ذكر أنها تسير بكفاءة كبيرة للغاية، موضحًا أنه تم إجراء قرابة 2 مليون عملية جراحية بتكلفة 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أنه قد سبق وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، لكن هناك حالات تزداد نتيجة زيادة عدد السكان، وكافة الخدمات الطبية تقدم في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية، فضلًا عن القطاع الخاص أيضًا.

قوائم انتظار العلاج في مصر أقل كثيرا من دول متقدمة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك استعجالا من قبل المواطنين لإجراء جراحي أو طبي، ولذلك قوائم انتظار العلاج في مصر أقل كثيرا من دول متقدمة، «الناس في دول العالم بتستنى، لكن في مصر المريض وأسرته لا يحبون الانتظار، موضحًا في الوقت ذاته أن اجتماعه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش فيه عدة موضوعات في منتهى الأهمية، بينها مشروع مدينة الدواء الذي يحمل لنا كثيرا من الأمان الدوائي والطبي.

مبادرة قوائم الانتظار لن تنتهي وستظل مستمرة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مبادرة قوائم الانتظار لن تنتهي وستظل مستمرة لأن الدولة المصرية ما زالت تتلقى طلبات من المواطنين للانضمام لهذه المبادرة، فضلًا عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للعمل على متابعة إعداد قوائم الانتظار وتلبية طلبات المواطنين.